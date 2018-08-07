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Смолова будут судить

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Федор Смолов

В суд поступили дела, связанные с аварией с участием автомобиля нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на в пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю.

«После составления административных материалов дела были переданы в суд», — заявили агентству. Форварду грозит штраф, лишение прав сроком до полутора лет или административный арест на 15 суток.

1 августа Смолов попал в аварию на своем BMW M5 First Edition. Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на Ставропольской улице в Краснодаре. В результате автомобиль снес забор и получил значительные повреждения кузова. Игрок скрылся с места происшествия.

На следующий день он пришел в отделение полиции и объяснил, что покинул место аварии из-за плохого самочувствия. При этом Смолов, по информации РЕН ТВ, успел сделать селфи недалеко от разбитого автомобиля.

Футболист управлял BMW M5 First Edition — эксклюзивным автомобилем, тираж которого в России составляет 20 экземпляров. Его стоимость начинается от девяти миллионов рублей.

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