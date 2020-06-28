Окровавленное лицо соперника Порье после боя испугало фанатов

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Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Дэн Хукер показал, как выглядит его лицо после боя с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 4. Соответствующее видео появилось в его Instagram.

На ролике видно окровавленное лицо спортсмена: у него разбита губа, а под глазами синяки. «Сообщение для людей, которые поддерживают меня. Отдаю должное Порье, он был лучше этой ночью. Никаких оправданий и никаких сожалений», — подписал Хукер. Боец добавил, что «незначительные неудачи» ему неважны.

Некоторых фанатов видео испугало. «О боже, это лицо!», «Жестоко!», «Это чертово сумасшествие!» — написали они в комментариях, сопровождая текст расстроенными эмодзи. Многие пользователи также желали бойцу скорейшего выздоровления.

Поединок Порье и Хукера состоялся ранее 28 июня, американец победил решением судей. Для него этот успех стал 26-м в карьере, также на его счету шесть поражений. Хукер проиграл девятый бой в карьере, в его активе 20 побед на профессиональном уровне.

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