Следователи решили проверить картинки с Оксаной Федоровой в костюме Гитлера

Следователи начали проверку по факту публикации в соцсетях и на различных сайтах отредактированных фрагментов детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, на опубликованных в интернете картинках ведущая телепередачи Оксана Федорова «одета» в костюм фюрера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Была ли нанесена при этом нацистская символика на Хрюшу и Степашку, не уточняется.

Проверку организовало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Ранее в июне сообщалось о скандале, спровоцированном чешским журналом Reflex, редакторы которого поместили на обложку изображение чернокожего Гитлера с критической подписью о движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Споры об этичности такого подхода к проблеме начались с момента выхода выпуска.

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