Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлен 6791 инфицированный в 83 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в воскресенье, 28 июня.

Самое большое число новых заразившихся — в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Там зафиксировано 717, 325 и 285 случаев заболевания за сутки соответственно. Более 200 диагнозов COVID-19 также поставили в Иркутской (232), Нижегородской (222) областях и Санкт-Петербурге (217).

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Севастополе (5), Еврейской автономной области (4) и Республике Крым (2).

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило десять миллионов. Всего зафиксировано 10 080 224 случая заражения COVID-19. 501 262 человека умерли, 5 457 945 пациентов выздоровели.

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