Фото советского олимпийского призера испугало иностранцев

Фотография советского олимпийского призера по водному поло Петра Мшвениерадзе испугала иностранцев. Комментарии доступны в Twitter.

Пользователь под ником Only In Russia разместил снимок ватерполиста в плавках и шапочке вместе с маленьким внуком. Другие юзеры в комментариях оценили габариты спортсмена и обильную растительность на теле. «Выглядит так, будто по ночам пробирается в кемпинги и тырит еду у медведей», «Йети оказался реальным», «На лице внука заметен неподдельный страх», — писали они.

Мшвениерадзе завоевал бронзу на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне и серебро на Олимпиаде-1960 в Риме. На его счету также две медали чемпионатов Европы. После завершения спортивной карьеры ватерполист преподавал уголовное право в Академии МВД.

В октябре прошлого года словенский велогонщик Янез Брайкович опубликовал в Instagram фотографию своей ноги после соревнований в Хорватии, чем испугал пользователей сети. На ноге 35-летнего спортсмена значительно выделялись мышцы и вены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!