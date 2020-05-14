Фото кровавой раны бойца UFC после поединка испугало фанатов

Мексиканский боец UFC Габриэль Бенитес опубликовал в Instagram фотографию рассечения на ноге после поединка с венесуэльцем Омаром Моралесом на турнире UFC Fight Night 171, чем испугал пользователей сети.

Бой длился три раунда. По его итогам победу единогласным решением судей одержал Моралес. Бенитес получил серьезное рассечение в заключительном раунде. Юзеры ужаснулись кровавой ране 31-летнего спортсмена. «Выглядит кошмарно, но ты был настоящим гладиатором», «С такой раной еще нужно было постараться выстоять до конца», — писали фанаты.

На счету Бенитеса теперь девять поражений и 21 победа в смешанных единоборствах. Моралес одержал девять побед, ни разу не проиграл, еще один поединок был завершен без результата.

В главном бою UFC Fight Night 171 бразилец Гловер Тейшера одержал победу над американцем Энтони Смитом. Он нокаутировал соперника в пятом раунде.

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