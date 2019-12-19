Рентгеновский снимок сломанной челюсти бойца UFC испугал фанатов

Пользователей сети испугало фото рентгеновского снимка челюсти американского бойца смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтона после поединка против соотечественника Камару Усмана на турнире UFC 24. Изображение доступно в Twitter The Sun.

Последние два раунда боя Ковингтон провел со сломанной челюстью. В пятом раунде судья остановил бой и присудил победу Усману техническим нокаутом. На снимке можно увидеть большую трещину в левой части лица американца.

В комментариях к фотографии фанаты выразили удивление. «Выглядит просто ужасно!» «Кажется, он сломал челюсть в трех местах», «Усман, конечно, жестко его поломал», — писали юзеры.

Ковингтон выступает в полусреднем весе. Он владел титулом временного чемпиона UFC в этой весовой категории. На счету американца теперь 15 побед и два поражения в 17 поединках за всю карьеру.

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