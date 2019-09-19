Бывший чемпион UFC пожаловался на рабский труд и бедность

Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон раскритиковал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит BJPenn.com

«UFC делает свой бизнес, используя рабский труд. Они не хотят платить никому из бойцов, потому что им нужно, чтобы все мы оставались бедными. Нам приходится возвращаться в октагон снова и снова и проводить поединки все время, по шесть раз в год», — заявил боец.

Ковингтон отметил, что принес промоушену миллионы долларов, из которых получил лишь 2-3 процента. «Они продолжают прикарманивать все эти деньги, а мне практически ничего не достается», — подытожил он.

Ковингтон выступает в полусреднем весе. Он владел титулом временного чемпиона UFC в этой весовой категории. На счету американца 15 побед в 16 поединках за всю карьеру. В последний раз он выходил в октагон 4 августа и оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Робби Лоулера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!