145-килограммовый рестлер рассказал об изнасиловании женщиной

Американский рестлер Кит Ли, выступающий в World Wrestling Entertainment (WWE), рассказал, что стал жертвой изнасилования со стороны женщины. Об этом сообщает MOPO.

По словам 145-килограммового спортсмена, инцидент произошел несколько лет назад в Техасе. Рестлер отдыхал в одном из караоке-баров, исполнил песню, после чего к нему за стол подсела девушка. Она выразила заинтересованность в сексе с Ли. Американец отказался от близости, но согласился выпить с новой знакомой пару коктейлей. Утром рестлер проснулся в гостиничном номере голым.

Ли добавил, что его личные вещи не пропали, а произошедшее ночью он не помнит. По признанию спортсмена, он был растерян и напуган, а после того инцидента решил бросить пить.

35-летний Ли выступает в WWE с 2018 года. По итогам 2019-го американец удостоился от организации премии «Прорыв года».

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