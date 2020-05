Тактаров оценил драку Тайсона на рестлинг-шоу

Кадр: All Elite Wrestling / YouTube

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров в Instagram оценил драку бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite.

«Для этого спорта удар не нужен. Нужен острый язык и хорошая игра», — написал Тактаров.

28 мая появилось видео, где Тайсон рвет на себе футболку и бросается на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико после взаимных оскорблений и дуэли взглядов. Драка быстро переросла в массовую потасовку, но боксера и рестлера удалось оттащить друг от друга.

До этого Тайсон появлялся на рестлинг-шоу Double Or Nothing промоушна All Elite Wrestling, где его реакция на драку спортсменов стала мемом среди фанатов.

Боксер был включен в зал славы WWE в 2012-м.

