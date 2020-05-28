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Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу

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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон устроил драку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте BR Wrestling.

После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико. Драка быстро переросла в массовую потасовку, но боксера и рестлера удалось оттащить друг от друга.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

25 мая Тайсон уже появлялся на рестлинге и покорил фанатов своим взглядом.

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