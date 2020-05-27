53-летний Тайсон показал торс и провел тренировку с бывшим чемпионом UFC

Видео: vitorbelfort / Instagram

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон показал торс и провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом. Видео появилось в Instagram бразильца.

Спортсмены показали несколько упражнений в фитнес-зале. «Самый молодой чемпион по боксу и самый молодой чемпион UFC. Майк, ты мотивировал меня стать королем и рекордсменом», — подписал пост Белфорт.

25 апреля 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Последний на данный момент бой американец провел в 2005 году.

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