Популярная певица показала тело в бикини и обрадовала фанатов

Популярная британская певица и участница группы Little Mix Ли-Энн Пиннок (Leigh-Anne Pinnock) опубликовала откровенный снимок в купальнике и обрадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной фотографии знаменитость позирует посреди пустыни в черном бикини собственного бренда In'A'Seashell и ботинках в тон. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько золотистых украшений: подвеска, браслет и кольца.

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«Я твердо верю в удачу. И я заметил: чем больше я работаю, тем я удачливее», — процитировала она слова бывшего президента США Томаса Джефферсона под постом, набравшим больше 213 тысяч лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Пиннок. «Ты самая настоящая богиня», «Тело мечты», «Прошу прощения, Ли, как ты можешь быть такой идеальной?», «Невероятно красива», «Этот кадр выстрелил мне прямо в сердце... Умираю», — комментировали они.

В июне Ли-Энн Пиннок выложила фото топлес и получила выговор от матери. В своих соцсетях певица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в купальнике собственного бренда без верхней части, прикрывая обнаженную грудь рукой. По словам знаменитости, несмотря на восторженные комментарии подписчиков, ее мать сказала, что «это уже перебор».

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