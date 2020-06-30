Пилотов раскритиковали за видео с игрушкой в кабине самолета

Руководство авиакомпании Ryanair проводит проверку в отношении двух пилотов, которые сняли видео с резиновой курицей на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.

По данным таблоида, пилоты сняли видео и сделали несколько снимков в аэропорту Бирмингема перед полетом в Пизу. На кадрах видно, как один из них дурачится перед камерой и показывает язык, а другой якобы использует курицу для управления рычагом дроссельной заслонки Boeing 737-800.

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После того как изображения попали в сеть, коллеги раскритиковали пилотов за непрофессиональное поведение на борту. «Это заставляет беспокоиться о том, что еще происходит в кабине», — сказал источник таблоида в авиаотрасли, комментируя инцидент.

Консультант по авиационной безопасности Дэвид Глив (David Gleave) отметил, что видео не несет никакой угрозы безопасности людей и вероятнее всего было снято ради забавы. «Полагаю, что оно предназначалось для обмена между друзьями, но теперь наносит ущерб бренду», — сказал он.

В руководстве авиакомпании начали внутреннее расследование инцидента, которое показало, что видео было снято во время стоянки, потому действия сотрудников не представляли опасности для пассажиров.

«Мы призываем нашу команду наслаждаться работой, однако ожидаем, что они будут вести себя профессионально», — подчеркнул представитель перевозчика.

Ранее сообщалось, что пилот британской авиакомпании возмутил пользователей сети, призывая покупать авиабилеты так же активно, как туалетную бумагу во время пандемии коронавируса. Подписчики посчитали его призыв грубым и неуместным.

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