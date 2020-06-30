Претендент на пост президента Белоруссии назвал главную претензию к Лукашенко

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью «Ленте.ру» назвал главную претензию к действующему главе государства Александру Лукашенко.

«Человек 10 лет пробыл на посту президента и должен уйти. Если этого не происходит, фактически перерождается сам человек. Он начинает бронзоветь, считая, что стал легендой и всенародным любимцем», — сказал Цепкало, добавив, что Белоруссия должна стремиться стать правовым государством.

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По его мнению, стабильность и предсказуемость в стране предполагает нормальную демократическую передачу власти от одного президента к другому. «Когда система заточена под одного человека, который говорит, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, то в этом как раз и заложена мина замедленного действия», — отметил Цепкало и привел в пример страны Центральной и Восточной Европы, в которых «совершенно спокойно осуществляется транзит».

Политик считает, что в Конституции Белоруссии необходимо закрепить жесткое ограничение пребывания у власти главы государства. «Президент должен чувствовать, что у него есть некий ограниченный ресурс времени, и тогда он должен полностью выложиться, чтобы принести максимальную пользу своей стране, своему народу», — резюмировал он.

24 июня бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало подал документы на регистрацию своей кандидатуры на пост главы государства. Он предоставил в Центризбирком 160 тысяч подписных листов при проходном минимуме в 100 тысяч. Цепкало подчеркнул, что полностью уверен в законности всех собранных документов и не видит ни одной причины, по которой ему могут отказать в регистрации. Накануне стало известно, что МВД начало доследственную проверку в отношении политика после заявления некоего гражданина Турции о «противоправной деятельности» участника президентской гонки.

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