В России завершилось электронное голосование по Конституции

Электронное голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за голосованием.

По предварительным данным, всего было выдано более 1,1 миллиона электронных бюллетеней. Явка составила 93,02 процента от всех записавшихся на электронное голосование. Окончательные результаты станут известны 1 июля, после расшифровки и подсчета бюллетеней.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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