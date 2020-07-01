Бывший боец UFC отказался извиняться за цитирование Гиммлера

Бывший боец смешанного стиля (MMA) бразилец Хенцо Грейси отказался извиняться за цитирование нацистского лидера Генриха Гиммлера в Twitter еще в 2012 году. Об этом сообщает Bloody Elbow.

На пост восьмилетней давности обратили внимание пользователи Twitter и потребовали у Грейси извинений. Тогда он процитировал девиз рейхсфюрера СС «Моя честь — моя верность». Сам бразилец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и One FC, отказался это сделать. Он признался, что не знал, кем был автор цитаты. Вокруг публикации возникло бурное обсуждение.

«Хенцо — типичный пример человека, страдающего иллюзиями относительно фашизма и расизма. Они сейчас думают, что это их момент. Вспомни, как ты спросил меня про то, повесили ли Гиммлера. Этот парень принял яд. Ни капли чести, ни капли верности», — написал журналист Джош Госс.

Хенцо Грейси — член клана Грейси. Он возглавляет академию бразильского джиу-джитсу в Бруклине. Среди его учеников — бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер. Сам Грейси известен по выступлениям в Pride и UFC. В одном из наиболее известных своих боев ему удалось нокаутировать россиянина Олега Тактарова, будучи снизу.

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