Глава UFC назвал четверку величайших бойцов

Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA). Его слова приводит BJPenn.

Первым Уайт назвал бразильца Ройса Грейса, являющегося пионером в MMA и входящего в зал славы UFC. Затем глава промоушна выбрал чемпионку UFC в полулегком и легчайшем весе Аманду Нуньес, окрестив ее величайшей женщиной-бойцом всех времен.

Уайт добавил, что остальных двух ему выбрать сложно. «Я бы выбрал чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса — этот парень никогда не проигрывал. Что еще невероятнее — его никогда не побеждали. Четвертым должен стать [бывший чемпион в полутяжелом весе] Чак Лидделл. В свое время он был крупнейшей звездой. Здесь можно бросить монетку, чтобы выбрать между ним и [экс-чемпионом в полутяжелом весе] Форрестом Гриффином», — подытожил он.

10 июня американский телеканал CBS составил десятку величайших представителей MMA. Первые три места заняли Джонс, бразилец Андерсон Силва и канадец Жорж Сен-Пьер. В десятку также вошли Федор Емельяненко (четвертое место) и Хабиб Нурмагомедов (шестое).

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