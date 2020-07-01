Комиссия онлайн-голосования по Конституции исключила подтасовки

Данные участников онлайн-голосования по поправкам к Конституции России проходят сверку, подтасовки исключены, заявили в Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 июля.
«Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам», — сказали в комиссии.
По словам собеседника агентства, учетные данные россиян перепроверялись в несколько этапов: пользователи получили проверочное СМС, затем был проведен анализ sim-карт на активность в течение пяти последних дней. Кроме того, выборочно Общественный штаб обзванивал участников электронного голосования.
«На сегодняшний день выявлено 284 сомнительные записи, которые вызывают подозрения в чистоте данных пользователей», — сообщили в комиссии.
1 июля в России проходит финальный этап всенародного голосования по Конституции. Избирательные участки по всей стране будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, право действующего президента переизбираться на новый срок.