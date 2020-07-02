В первую половину 2020 года добыча газа в России рухнула на 9,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), передает РИА Новости.

Совокупная добыча составила 340,808 миллиарда кубометров, из них на июнь пришлось 47,697 миллиарда. В частности, «Новатэк» в январе — июне снизил добычу газа на 0,6 процента, а «Сургутнефтегаз» — на 1,8 процента.

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Ранее в «Газпроме», обладающем монополией на экспорт российского трубопроводного газа, признали, что в 2020 году показатели компании окажутся значительно хуже, чем годом ранее.

В числе причин называются снижение стоимости топлива, произошедшее на фоне аномально теплой зимы, и усиление конкуренции со стороны сжиженного природного газа (СПГ). Последний фактор привел к падению экспорта на ключевые рынки.

Например, Турция, некогда второй по объемам иностранный покупатель «Газпрома», сократила поставки из России в семь раз. В результате впервые в истории компания получила убыток за первый квартал, традиционно самый прибыльный в году.

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