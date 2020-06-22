«Газпром» смирился с потерей денег

В 2020 году финансовые показатели «Газпрома» окажутся значительно хуже, чем в прошлом. Об этом в ходе телеконференции заявил глава отдела компании по работе с инвесторами Антон Демченко, сообщает журнал «Нефтегазовая вертикаль».

В том числе экспортный монополист смирился с потерей денег за продажу газа, хотя и прилагает все усилия, чтобы свободный денежный поток оказался как можно большим. Для этого компания сокращает операционные затраты и капиталовложения.

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В свою очередь начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев предупредил, что снижение доходов окажет влияние и на уровень долговой нагрузки. Экспортную цену на газ в среднем по итогам года в «Газпроме» ожидают на уровне 130-140 долларов за тысячу кубометров.

С рядом стран ведутся переговоры о пересмотре стоимости поставок, но речь не идет о долгосрочном изменении формулы. По словам Комлева, факторы, снижающие цену сейчас, могут вскоре перестать действовать.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала года Газпром впервые в истории получил убыток. Он связан как с радикальным снижением стоимости газа в Европе, на основном рынке компании, так и снижением поставок в физическом выражении.

Компания проигрывает конкуренцию сжиженному природному газу (СПГ) и страдает от аномально теплой зимы, из-за которой уровень заполненности хранилищ все еще остается высоким. Ряд крупных партнеров Газпрома резко сократили закупки, например, поставки в Турцию упали в семь раз.

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