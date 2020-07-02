Звезда «Ривердэйла» извинилась за голое фото в поддержку убитой полицией девушки

Американская актриса Лили Рейнхарт извинилась за голое фото в поддержку убитой полицией темнокожей девушки Бреоны Тейлор. Она опубликовала несколько постов на эту тему в своем Twitter-аккаунте.

Звезда «Ривердэйла» уже удалила снимок, на котором можно было увидеть ее обнаженную грудь. «Теперь, когда моя грудь привлекла ваше внимание, напоминаю, что убийцы Бреоны Тейлор все еще находятся на свободе. Требуйте справедливости», — говорилось в публикации.

«Я всегда старалась использовать свою платформу для благих целей и говорить о важных вещах. Я признаю, что совершила ошибку, выложив такое описание. Я никого не хотела обидеть. Мне правда жаль, если я кого-то оскорбила», — написала позднее артистка.

23-летняя Лили Рейнхарт прославилась благодаря таким фильмам и сериалам, как «Короли Лета», «Ангелы Чарли», «Стриптизерши», «Ривердэйл», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Выживание Джека» и «Хороший сосед».

В июне актер Марк Уолберг выступил против расизма и был раскритикован. Он высказался о темнокожем охраннике Джордже Флойде, который скончался в результате грубого ареста, и призвал людей объединиться, однако пользователи сети напомнили Уолбергу, что в молодости он и сам совершал преступления на почве расизма.

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