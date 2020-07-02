Макгрегор намекнул на переход в рестлинг

Аккаунт компании TheMacLife, принадлежащей ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору, намекнул на возможное участие спортсмена в рестлинг-шоу. Пост доступен в Instagram.

На фото изображен 31-летний Макгрегор с двумя чемпионскими поясами. На левом плече ирландца пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а на правом — организации WWE. В тексте поста бросается вызов главе WWE Винсу Макмэну. Последний неоднократно сам выходил на ринг и принимал участие в поединках со звездными рестлерами. Под публикацией уже стоит лайк от самого Макгрегора.

Таким образом, Макгрегор намекнул на возможный переход в рестлинг. В WWE уже выступает бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи.

Макгрегор объявил о завершении карьеры профессионального бойца 7 июня. Аналогичное заявление ирландец до этого делал дважды в бытность бойцом UFC.

Макгрегор завоевывал чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях. Он также становился чемпионом в британском промоушене Cage Warriors.

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