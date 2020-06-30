Тренер Макгрегора закрыл вопрос о возвращении бойца

Тренер бывшего бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана ответил на вопрос о возможном возвращении ирландца в спорт. Об этом он рассказал в ходе общения с болельщиками в прямом эфире, передает MMA Junkie.

Кавана закрыл вопрос о возобновлении Макгрегором карьеры. «Я не могу переубедить Макгрегора. Конор сам решает за Конора. Конечно, в будущем может случится все что угодно, но на сегодняшний день ни о каком возвращении речи нет», — заключил наставник бойца.

7 июня Макгрегор объявил о завершении карьеры. «Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!» — написал он в Twitter.

В январе Макгрегор впервые выступил в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с октября 2018-го. Кроме того, ирландец одержал первую победу в клетке с 2016-го.

Макгрегор дважды заявлял об уходе из спорта — в 2016-м и в 2019-м. В обоих случаях ирландец возвращался к выступлениям.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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