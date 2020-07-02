«Зенит» рассказал о наказании для нарушившего социальную дистанцию игрока

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о наказании для нарушившего социальную дистанцию нападающего команды Сердара Азмуна. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Медведев указал на то, что спортивных санкций в отношении Азмуна не последовало, так как форвард появился в основном составе в матче с «Тамбовом» (1:2). «Он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем», — заявил гендиректор команды.

Азмун дважды не соблюдал рекомендации Роспотребнадзора, вызванные пандемией коронавируса. Сначала он обнимался с иракским футболистом «Крыльев Советов» Сафой Хади после матча, затем посетил кафе с компанией друзей.

Розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) был возобновлен 19 июня. Случаи массового заражения футболистов коронавирусом уже были выявлены в «Ростове», «Оренбурге» и «Динамо». «Зенит» лидирует в Тинькофф РПЛ, набрав 59 очков в 25 матчах.

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