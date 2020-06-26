Матч РПЛ отменили из-за вспышки коронавируса

Матч 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Краснодаром» был отменен из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в оренбургской команде. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Оренбург» заявил, что не может организовать матч, так как по предписанию областного управления Роспотребнадзора команда находится на изоляции. По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, Российский футбольный союз (РФС) уведомлен о решении оренбургского клуба, контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынесет решение по неявке.

25 июня стало известно, что в «Оренбурге» выявили несколько случаев заражения коронавирусом. По информации ТАСС, ими стали шесть игроков и два сотрудника клуба.

Кроме «Оренбурга» случаи массового заражения футболистов COVID-19 были выявлены в «Ростове» и «Динамо». Из-за этого ростовчанам пришлось заключить контракты с игроками 2003 года рождения, чтобы избежать технического поражения в матче с сочинцами. Последние столкнулись с критикой в свой адрес за игру против «школьников» из «Ростова». «Сочи» одержал победу со счетом 10:1.

Тинькофф РПЛ возобновилась 19 июня. Чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

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