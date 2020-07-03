Россиянам усложнят покупку оружия

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект о введении с 1 января 2021 года утилизационного сбора на оружие, которое продается российским гражданам. Об этом со ссылкой на копию документа пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Размер сбора предполагается сделать фиксированным. Он составит 3 тысячи рублей для пневматического и 10 тысяч рублей для гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.

Эксперты ожидают, что инициатива усложнит покупку оружия для россиян, так как российские производители и иностранные поставщики переложат свои расходы на покупателей.

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Источник в крупной госкомпании, курирующей производство оружия, указал, что такие меры обязательно приведут к снижению объемов рынка, который и так падает из-за сокращения числа владельцев оружия.

Главный редактор оружейного журнала «Калашников» Михаил Дегтярев оценивает рост стоимости оружия иностранного производства в 35-50 процентов. В свою очередь зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева усомнилась, что средства полученные таким образом, послужат созданию инфраструктуры для утилизации. Скорее всего, считает она, его направят на поддержку российских компаний.

К этому выводу приводит и то, что автором законопроекта стал глава Удмуртии Александр Бречалов. В республике находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия, концерна «Калашников».

Предполагается, что в год от производителей и импортеров оружия можно будет получить 2,4 миллиарда рублей. Из них в бюджет пойдут 1,4 миллиарда, а оставшееся будут перечислять на утилизацию.

Тем не менее, как подтвердили в Минфине, неналоговые платежи, в том числе сборы, не предполагают целевого использования, то есть потратить их можно на что угодно. Таким образом, в частности, поступают с утилизационным сбором на транспорт, после которого его стоимость выросла, но инфраструктура для переработки не была создана.

Ранее стало известно, что правительство решило вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на продажу программного обеспечения. Участники рынка предположили, что такие действия приведут к росту цен на зарубежное ПО более чем на 16 процентов, российским же компаниям они фактически обнулят все меры поддержки.

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