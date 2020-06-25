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Снижение налогов в России задумали совместить с ростом цен

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Правительство России задумало с 2021 года вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на продажу программного обеспечения. Такая мера будет совмещена со снижением налогов для всей отрасли, о которой ранее рассказал президент страны Владимир Путин. Об этом со ссылкой на предложения Минкомсвязи пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка ожидают, что решение приведет к росту цен на зарубежное ПО более чем на 16 процентов, а для российского рынка оно фактически отменит предложенные меры поддержки. В министерстве подсчитали, что дополнительные сборы после возврата НДС уже в первый год принесут доход в размере 42,5 миллиарда рублей.

Преимущества получат только компании, чье ПО включено в реестр отечественного. Им могут предоставить субсидии на 11,4 миллиарда рублей. Таким образом, отмечают эксперты, предложенная схема носит протекционистский характер.

В обращении 23 июня Путин сообщил, что для IT-отрасли бессрочно снизят ставку страховых взносов с 14-ти до 7,6 процента, а налог на прибыль — 20-ти до 3 процентов. Тогда президент подчеркнул, что это одна из самых низких налоговых ставок в мире.

В пресс-службе правительства и Минкомсвязи не прокомментировали инициативы об НДС по существу, отметив только, что в ходе обсуждения прорабатывались разные варианты реформы.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов указал, что если НДС в размере 20 процентов вернут, то поддержку российских компаний по сути переложат на покупателей иностранного программного обеспечения, которым придется платить больше. Эксперт не исключил, что против идеи выступит Всемирная торговая организация (ВТО), поскольку это похоже на запрещенную дискриминацию по национальному признаку.

Другие эксперты опасаются снижения конкурентоспособности компаний в условиях кризиса, поскольку представленные меры поддержки окажутся компенсированы отказом от предыдущих.

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