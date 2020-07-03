Россиянка выпивала с сожителем на речке и не заметила пропажи сына

В Туве местная жительница выпивала на речке со своими сожителем и не заметила пропажи четырехлетнего сына. Поисками мальчика занимаются правоохранители, спасатели, ожидается помощь от волонтеров, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что мать распивала алкоголь с 10 утра 2 июля, в том числе и на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района республики. Около 17 часов вечера женщина заметила, что ее сын пропал, но сообщить полиции подробности она не смогла. По словам тувинки, в тот момент она была сильно пьяна.

Сейчас на месте пропажи ребенка работают специалисты из числа наиболее опытных криминалистов следственного управления. По факту пропажи и возможного утопления ребенка проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница города Вилючинск страдала депрессией и невротическим расстройством, поэтому решила утопить двух маленьких детей детей. Когда женщину нашли, ее полуторамесячная дочь уже была мертва, а пятилетний сын скончался позже в больнице. Выяснилось, что их мать хотела покончить с собой и таким образом решила помочь детям «избежать» трудностей в жизни.

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