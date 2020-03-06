Россиянка утопила двоих детей на фоне депрессии

Жительница города Вилючинск, которая утопила детей и пыталась совершить самоубийство из-за измены мужчины, была в депрессии и страдала невротическим расстройством. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Камчатскому краю.

«На почве этого расстройства обвиняемая решила свести счеты с жизнью и, не желая, чтобы после ее смерти дети в жизни испытали те же неизбежные, по ее мнению, жизненные трудности, решила одновременно совершить убийство своих малолетних детей», — говорится в сообщении.

По итогам психиатрической экспертизы 27-летняя россиянка признана вменяемой, поскольку даже на фоне имеющихся психологических проблем могла осознавать опасность своих действий и контролировать себя.

По данным следствия, в сентябре 2019 года женщина решила совершить самоубийство и утопить двоих детей. Сыну было пять лет, дочери от изменившего мужа — 1,5 месяца. Мать привязала мальчика к своему телу, девочку взяла на руки, отплыла с ними от берега реки на 40 метров и держала детей под водой. Сотрудники полиции добрались до нее на лодке и вытащили. К тому моменту младенец был мертв, старший ребенок позже скончался в больнице. Сама россиянка не пострадала.

Было заведено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух малолетних лиц, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Расследование завершено, после утверждения обвинительного заключения дело направят в суд.

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