Исчезнувшая с восьмимесячной дочерью россиянка найдена мертвой

В Тамбовской области исчезнувшая с восьмимесячной дочерью россиянка найдена в сельском пруду. Женщина и ребенок мертвы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 июня 28-летняя жительница села Новоюрьево ушла из дома с восьмимесячной дочерью в неизвестном направлении и не вернулась. Были развернуты масштабные поиски с участием правоохранительных органов, волонтеров из поискового отряда и добровольцев из числа местных жителей.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Вечером 19 июня тела женщины и ребенка были обнаружены в сельском водоеме. Никаких внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

20 июня сообщалось, что в Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса. Девочка пришла в баню вместе с матерью. Женщина отдыхала в компании знакомых, оставив ребенка без присмотра.

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