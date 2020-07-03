ДНР обвинила Украину в гибели мирных жителей

Жительница поселка Зайцево на севере Горловки погибла в результате минометного огня Вооруженных сил Украины. Об этом передает «Донецкое агенство новостей» со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«В Зайцево одна из мин, выпущенная с огневых позиций 137-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты, попала в жилой двор, где в этот момент находилась мирная жительница 1940 года рождения. В результате полученных ранений женщина погибла», — сообщили в ведомстве.

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В апреле глава ДНР Денис Пушилин обвинил Украину в усилении обстрелов и целенаправленном уничтожении мирных жителей. Он пригрозил ответить самыми жесткими методами. Спустя месяц ДНР привела свои войска в боевую готовность. Пушилин пояснил, что украинская сторона не прекращает нарушать режим прекращения огня. Полная боеготовность была отменена 14 июня.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала года в Донбассе жертвами обстрелов стали, как минимум, 65 гражданских лиц (девять погибших и 56 раненых). В мае Миссия выразила особую обеспокоенность, что среди раненых много детей.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

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