Порье захотел нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье заявил о желании провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMAJunkie.

Спортсмен заявил, что хочет нанести действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) первое поражение в карьере. По словам Порье, ему интересен бой с Нурмагомедовым, даже если на кону не будет стоять пояс. Американец отметил, что победа над россиянином впишет его имя в историю.

28 июня Порье вернулся в октагон UFC и одержал победу над Дэном Хукером. До этого американец уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

Россиянин осенью 2020-го должен встретиться с Джастином Гэтжи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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