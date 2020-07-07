19 футболистов заразились коронавирусом во время матча из-за ошибки врачей

Во время матча чемпионата Болгарии по футболу произошло массовое заражение игроков коронавирусом из-за ошибки врачей. Об этом сообщает Sportstar.

Инцидент случился 2 июля в домашней игре «Царско село» против «Черно море» (1:4). По данным источника, защитник хозяев Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест и вышел в стартовом составе.

После матча в «Царско село» было выявлено три новых случая заражения футболистов коронавирусом. «Черно море» же объявило, что в команде выявлено 16 случаев заражения COVID-19. Сотрудники лаборатории, делавшие тест Кавдански, уже признали свою ошибку.

25 июня стало известно, что в клубе Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» выявили несколько случаев заражения коронавирусом. Команде засчитали технические поражения в матчах с «Краснодаром» и «Уралом». Руководство команды заявило, что игроки заразились в дороге.

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