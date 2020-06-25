В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Функционер назвал случившееся предательством по отношению к болельщикам и главе РФС Александру Дюкову со стороны руководителей команд. По мнению Созина, именно они не смогли обеспечить соблюдение футболистами мер предосторожности по профилактике заражения коронавирусом.

«Почему в автобусных и троллейбусных парках рабочие толпами не заболевают? Зато в футболе куча случаев. Во всех открывшихся чемпионатах все в порядке, а у нас массовые заражения», — заявил Созин.

Розыгрыш Тинькофф РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса в середине марта, был возобновлен 19 июня. С этого момента в «Ростове», «Динамо» и «Оренбурге» были выявлены случаи массового заражения футболистов COVID-19.

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