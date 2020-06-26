Назван размер финансовой помощи ФИФА на борьбу с последствиями коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) выделит до 1,5 миллиарда долларов на ликвидацию экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Каждая ассоциация-член федерации получит основной грант в размере 1 миллиона долларов. Дополнительно будет выделено по 500 тысяч на развитие женского футбола. Еще по 2 миллиона долларов будет выделено каждой конфедерации.

Остальные средства ФИФА направит на выдачу беспроцентных кредитов. Максимальный размер займов для ассоциаций составит 5 миллионов долларов, для конфедераций — 4 миллиона. Выделенные ФИФА деньги можно использовать для помощи клубам, профессиональным лигам, а также другим футбольным субъектам, понесшим убытки из-за пандемии кронавируса.

ФИФА была основана в 1904 году. На данный момент в состав организации входят 11 ассоциаций и шесть конфедераций.

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