Противник российского спорта отреагировал на информацию о взятке ФИФА за ЧМ-2018

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, в своем Twitter-аккаунте отреагировал на информацию о том, что Международной федерацией футбола (ФИФА) была получена взятка за проведение чемпионата мира по футболу в России.

«Кто-то удивлен?» — написал Самуэльссон, прокомментировав твит издания Inside the Games, в котором сообщалось, что Россия и Катар заплатили за проведение у себя мундиалей.

Обвинения в получении взятки против ФИФА выдвинули в Министерстве юстиции США 7 апреля. В Кремле категорически отвергли обвинения в незаконном получении права на проведение чемпионата, а ФИФА пообещала расследовать дело.

ЧМ-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, переигравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав свой лучший в истории результат.

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