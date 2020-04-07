ФИФА отреагировала на обвинения в получении взятки за проведение ЧМ в России

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения Министерства юстиции США в получении взятки за проведение чемпионата мира 2018 года в России. Заявление федерации приводит РИА Новости.

В ФИФА заявили, что поддерживают расследования возможных нарушений закона, касающихся проведения футбольных турниров, и продолжат сотрудничать со следствием. Отмечается, что федерация запросит у Минюста США информацию по этому делу.

Об обвинении Минюста в получении чиновниками ФИФА взятки за проведение ЧМ-2018 в России сообщалось ранее 7 апреля. В американском ведомстве заявили, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил пять миллионов долларов за голос в пользу турнира в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения.

Чемпионат мира-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, одолевшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав лучший результат в истории.

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