Противник российского спорта оценил обыски у Логинова на чемпионате мира

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, в эфире «Матч ТВ» оценил обыски в гостиничном номере россиянина Александра Логинова на чемпионате мира-2020 в Италии.

«Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту», — заявил Самуэльссон. Он добавил, что остается только выразить надежду на наличие у итальянской полиции веских оснований для обысков. «Мало кто будет рад подскочить в шесть утра в день гонки», — признал биатлонист.

7 марта стало известно, что Международный союз биатлонистов отказался извиняться за обыски в номере Логинова, которые были вызваны тем, что тренер спортсмена Касперович воспользовался аккредитацией, выданной члену сборной Украины.

11 марта четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов указал на виновных в этом инциденте. По словам Тихонова, Логинова «сдал кто-то из наших».

На чемпионате мира-2020 Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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