ФИФА отреагировала на отказ Трампа следить за сборной США по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на отказ президента США Дональда Трампа следить за национальной сборной. Об этом сообщает Associated Press.

В ФИФА заявили, что выступают за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов. «Придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости ко всем случаям проявления дискриминации в футболе. Нужно сказать "нет" расизму и насилию», — говорится в сообщении организации.

Трамп объявил, что отказывается следить за сборной США по футболу, 14 июня. Это произошло после того, как Федерация футбола США разрешила вставать спортсменам на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда во время грубого задержания. Протестующие и сочувствующие граждане США начали публично вставать на одно колено в память о погибшем, а также протестуя против действий полиции и притеснения чернокожих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!