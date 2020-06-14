Трамп отказался следить за сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что отказывается следить за сборной США по футболу.

«Больше не буду смотреть их матчи!» — написал Трамп. Это произошло после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила вставать спортсменам на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. После гибели Флойда протестующие и сочувствующие граждане США начали публично вставать на одно колено в память о погибшем, а также протестуя против действий полиции и притеснения чернокожих.

В мае этого года футболистка сборной США Меган Рапино раскритиковала действующего президента страны и назвала его «белым националистом». В 2017 году спортсменка встала на колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!