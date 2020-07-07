Бой с участием Александра Емельяненко снова перенесли

Поединок российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко против соотечественника Магомеда Исмаилова перенесен из Москвы в Сочи. Об этом в своем Instagram сообщила промоутерская компания Absolute Championship Akhmat (ACA), являющаяся организатором боя.

Встреча станет главным событием турнира ACA 107, запланированного на 24 июля. В промоушене заявили, что провести мероприятие в столице не представляется возможным из-за эпидемиологической обстановки. В ACA также добавили, что готовы вернуть деньги всем купившим билеты на турнир в Москве.

Изначально поединок между Емельяненко и Исмаиловым должен был пройти в апреле. Однако турниры ACA перенесли в связи с пандемией коронавируса.

Исмаилов одержал 15 побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах. Боец известен по выступлениям в средней весовой категории. Емельяненко выступал в таких организациях, как Pride, WFCA, M-1 и RCC. На счету тяжеловеса 29 побед и семь поражений в MMA. Один поединок с его участием завершился вничью.

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