Российская фигуристка рассказала о применении в детстве таблеток для похудения

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова вспомнила о похудении в детстве с помощью таблеток. Об этом сообщает Wonderzine.

Спортсменка рассказала, что с 12 лет ей все говорили о необходимости сбрасывать вес, чтобы партнеру было легче ее поднимать. Для этого Попова прибегала к медикаментозным средствам — пила обезвоживающие организм таблетки. Кроме того, фигуристка не пила больше двухсот граммов воды в день, постоянно бегала и обматывалась пленкой. Спортсменка отметила, что все это негативно сказалось на ее здоровье.

Попова не в первый раз говорит о негативной стороне профессионального спорта. Ранее фигуристка заявляла о желании покончить с собой в детстве, а также высказала мнение, что спортсмены вырастают несбалансированными личностями. Также она отмечала, что спорт воспитал в ней извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины.

23-летняя Попова — серебряный призер первенства России среди юниоров, обладательница бронзовой награды юниорского финала Гран-при и победительница Универсиады в танцах на льду. Спортсменка приняла решение завершить карьеру в феврале этого года.

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