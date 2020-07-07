Следователи пришли с обыском на дачу генерала МВД

Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит обыски в загородном доме бывшего заместителя начальника регионального ГУ МВД, генерал-майора Ивана Абакумова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает 47news.

Как уточняет издание, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями: неустановленные сотрудники полиции использовали Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области для получения от бизнесменов средств по договорам пожертвования. Деньги они расходовали в личных целях.

Одной из причин обысков у генерал-майора стал премиальный внедорожник, который, по предварительным данным, приобретался на средства фонда. Однако, по данным издания, автомобиль, оформленный на фонд — 2018 года выпуска, а тот, что находится в собственности генерала — 2013.

Как пишет «Фонтанка», фигурантами по делу, помимо генерала, проходят его бывший заместитель и, по предварительной информации, действующий глава правового управления петербургской полиции. У них также проходят обыски.

Ранее сообщалось, что Иван Абакумов записал видеообращение к своему бывшему начальнику Роману Плугину. Абакумов ответил на сюжеты в СМИ, в которых утверждается, что ему принадлежат многомиллионная яхта, коттедж, квартира и автомобиль Gelandewagen, купленные во время его службы. Генерал-майор заявил, что яхта и Gelandewagen принадлежат полицейскому главку, а квартира и коттедж были им куплены до назначения на должность.

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