Собравшегося в Россию грузинского баскетболиста затравили на родине

Грузинские пользователи социальных сетей устроили травлю баскетболиста Торнике Шенгелии, который в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает Ambebi.ge.

По информации источника, люди оставляют множество негативных комментариев на тему возможного трансфера. Спортсмена обвиняют в предательстве, а также считают недопустимым «носить на сердце герб российской армии». Кроме того, некоторые пользователи посчитали позором для Шенгелии выступление в составе клуба, представляющего «страну-оккупанта».

Шенгелия выступает за испанскую «Басконию». В досрочно завершившемся сезоне Евролиги 28-летний форвард принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, совершая 4,3 подбора и делая 1,6 передачи. До перехода в «Басконию» в 2014 году Шенгелия выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где защищал цвета «Чикаго Буллс» и «Бруклин Нетс».

В августе 2008 года Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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