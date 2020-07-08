В Белоруссии арестовали анархиста за фото с кастрюлей

В Минске арестовали активиста и анархиста Дмитрия Полиенко за то, что он выложил в социальные сети фотографию с кастрюлей и таким образом призвал горожан к участию в несанкционированной акции. Об этом в среду, 8 июля, сообщает не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна», передает РИА Новости.

По заявлению правозащитников, Полиенко призвал горожан с помощью фотографии выйти вечером 23 июня на балкон и начать греметь кастрюлями. В итоге суд Первомайского района Минска арестовал мужчину на 15 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Между тем правозащитники рассказали, что Полиенко во время перерыва между слушаниями отвозили в Управление внутренних дел Московского района, чтобы «опросить в рамках уголовного дела по статье за оскорбление сотрудника милиции».

Отмечается, что осенью 2019-го мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы «без направления в исправительное учреждение» за хулиганство, разжигание вражды к правоохранительным органам и оскорбления в их адрес. При этом позже Полиенко амнистировали, сообщили правозащитники. Ранее мужчина провел в колонии полтора года за «насилие в отношении сотрудника милиции и распространение порнографических материалов».

29 мая стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о дикой безработице в богатых странах Запада. «Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — заявил белорусский лидер.

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