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Украина заявила о готовности обменять всех на всех с Донбассом

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинская сторона сообщила о готовности обменяться пленными с Донбассом по формуле «всех на всех». Об этом киевская делегация заявила в ходе трехсторонней встречи контактной группы по Донбассу, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что Киев в настоящий момент ждет письменных подтверждений о готовности обменять удерживаемых лиц от Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от договоренностей в рамках обмена пленными. Прямо в ходе заседания киевская делегация потребовала добавить еще две категории подлежащих обмену граждан в соответствующие списки. До этого по инициативе Украины в списках были утверждены четыре категории.

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