В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 32 пациента с коронавирусом. Таким образом за все время пандемии в столице от инфекции скончались 4059 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и подтверждено наличие COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вторая волна эпидемии неминуема. Однако такого жесткого режима самоизоляции, как было при первой волне, ждать не стоит.

За все время распространения эпидемии в России скончалось свыше 10,5 тысячи зараженных коронавирусом. При этом инфекция была выявлена у 700 тысяч граждан страны. Из них уже более 470 тысяч выздоровели.

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