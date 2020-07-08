В России вылечилось более 470 тысяч зараженных коронавирусом

В России за последние сутки вылечился 8631 зараженный коронавирусом. Общее число излечившихся составило 472,5 тысячи, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве поправились 1195 жителей, в Нижегородской области — 457, Подмосковье — 359. Следом идут Краснодарский (311) и Красноярский (214) края, Ханты-Мансийский округ (223), Воронежская (363), Ростовская (315), Свердловская (282), Новосибирская (208) области. Больше ста выписанных пациентов насчитывается в Санкт-Петербурге, Башкирии, Якутии, Хабаровском, Алтайском, Приморском, Пермском краях, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Архангельской, Калужской, Ярославской, Орловской, Псковской областях.

Всего за время эпидемии в стране инфекция выявлена у 700 тысяч человек. 217 тысяч из них остаются активными носителями вируса. Еще 10 667 скончалось. Страна занимает четвертое место в мире по числу зараженных.

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