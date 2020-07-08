В России число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч. Обновленные данные приводит в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

За сутки в стране выявили 6562 случая заражения коронавирусом в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 173 летальных исхода. За минувшие 24 часа выздоровел 8631 человек.

За весь период зафиксировано 10 667 летальных исхода, выздоровели 472 511 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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